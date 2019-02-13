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13.02.2019  13:20   

Осужденные Качановки пополнили ряды налогоплательщиков и избирателей

12 февраля 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» осужденным вручены документы, удостоверяющие личность и позволяющие легально получать оплату труда и голосовать.


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Благодаря совместному сотрудничеству учреждения и отдела Государственной налоговой инспекции города Харькова Главного управления Государственной фискальной службы и Слободского районного отдела ГОДМС Украины в городе Харькове осужденным было оформлено и выдано паспорт гражданина Украины, учетную карточку налогоплательщика и свидетельство о рождении повторно. С начала года было выдано 2 паспорта гражданина Украины и еще два находятся на оформлении, выдано 1 карточку налогоплательщика и еще 10 находятся на оформлении.

«Одним из приоритетных направлений подготовки осужденных к освобождению является решение вопроса обеспечения лиц лишенных свободы необходимыми документами. Так в течение 2018-2019 годов 61 осуждена получила паспорт гражданина Украины и 66 человек - учетные карточки налогоплательщиков », - отмечает начальник учреждения Андрей Явтушенко.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  налоговая, паспорт, харьков, качановка, документы
 
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