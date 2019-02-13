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13.02.2019  14:14   

КВН: Кубок любви достался будущим спасателям

«Люди в погонах» стали победителями праздничной игры Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН.


//city.kharkov.ua
Игра «Кубок любви» Харьковской открытой городской молодежной Лиги КВН прошла 12 февраля во Дворце студентов НТУ «ХПИ».
 
В игре приняли участие 13 команд из вузов и общеобразовательных школ города Харькова.
 
По итогам выступлений, главный Кубок выиграла команда «Люди в погонах» Национального университета гражданской защиты Украины. Малые Кубки получили команды «Рациональный Гарри» (НТУ «ХПИ»), «Велосипед» (Харьковский национальный университет городского хозяйства им. Бекетова), «60 калибр» (школа №60) и «CD RW» (школа №53).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  квн, кубок любви, харьков
 
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