Start up Kharkiv: Харьковчан приглашают принять участие в написании стратегии развития стартапов

У инициативной и активной молодежи будет возможность предложить и внедрить свои идеи в сфере развития стартап-движения в Харькове.
Стратегическая сессия по развитию стартап-движения пройдет 15 февраля в «Karazin Business School» (ул. Мироносицкая, 1). Начало - в 14:00.
На сессии будут присутствовать сотрудники Харьковского городского совета, представители сферы науки и предприниматели.
«Уже зарегистрировано более ста молодых людей, которые смогут получить опыт и принять участие в стратегической сессии, узнать о наработках в сфере «Smart city» нашего города, развитии стартапов в мире и смогут предложить свои идеи. Стратегическая сессия будет первым шагом к выбору миссии, целей и дорожной карты данного направления», - отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.
Для участия необходимо зарегистрироваться до 18:00 14 февраля по этой ссылке. Участие в сессии - бесплатное.
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