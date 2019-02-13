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13.02.2019  15:30   

Start up Kharkiv: Харьковчан приглашают принять участие в написании стратегии развития стартапов

У инициативной и активной молодежи будет возможность предложить и внедрить свои идеи в сфере развития стартап-движения в Харькове.


// city.kharkov.ua

Стратегическая сессия по развитию стартап-движения пройдет 15 февраля в «Karazin Business School» (ул. Мироносицкая, 1). Начало - в 14:00.

На сессии будут присутствовать сотрудники Харьковского городского совета, представители сферы науки и предприниматели.

«Уже зарегистрировано более ста молодых людей, которые смогут получить опыт и принять участие в стратегической сессии, узнать о наработках в сфере «Smart city» нашего города, развитии стартапов в мире и смогут предложить свои идеи. Стратегическая сессия будет первым шагом к выбору миссии, целей и дорожной карты данного направления», - отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 18:00 14 февраля по этой ссылке. Участие в сессии - бесплатное.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стартап, харьков
 
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