13.02.2019 15:30

Start up Kharkiv: Харьковчан приглашают принять участие в написании стратегии развития стартапов

У инициативной и активной молодежи будет возможность предложить и внедрить свои идеи в сфере развития стартап-движения в Харькове.



// city.kharkov.ua

Стратегическая сессия по развитию стартап-движения пройдет 15 февраля в «Karazin Business School» (ул. Мироносицкая, 1). Начало - в 14:00.

На сессии будут присутствовать сотрудники Харьковского городского совета, представители сферы науки и предприниматели.



«Уже зарегистрировано более ста молодых людей, которые смогут получить опыт и принять участие в стратегической сессии, узнать о наработках в сфере «Smart city» нашего города, развитии стартапов в мире и смогут предложить свои идеи. Стратегическая сессия будет первым шагом к выбору миссии, целей и дорожной карты данного направления», - отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 18:00 14 февраля по этой ссылке. Участие в сессии - бесплатное.