13.02.2019 16:16

В Харькове предоставляют социальные услуги людям с инвалидностью

Различные социальные услуги предоставляют в Харькове людям с инвалидностью.



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Об этом сегодня, 13 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

По ее словам, среди горожан очень востребована услуга по сопровождению людей с нарушениями зрения, которую предоставляет общественная организация «Право выбора». Также популярна услуга по обучению жестовому языку: для общения с людьми с проблемами слуха специальные навыки приобрели сотрудники городских «Прозрачных офисов», Национальной полиции, судов.

Также директор департамента отметила, что проводится большая работа по мониторингу обеспечения доступности зданий, транспортной и инженерной инфраструктуры. Всего в городе проживает 1,5 тыс. людей с инвалидностью, которые перемещаются на инвалидных колясках. Они могут воспользоваться транспортной социальной услугой «Инватакси», в которой работают три специально оборудованных микроавтобуса с подъемниками.

Кроме того, в городе есть школьный автобус, который доставляет детей с инвалидностью в школу №124, где внедрено инклюзивное образование.

При этом Лариса Болгова отметила, что рынок социальных услуг продолжает развиваться.

Напомним, что в Харькове проверили доступность поликлиник для людей с инвалидностью, и мониторинг доступности городских зданий продолжается