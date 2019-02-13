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13.02.2019  16:16   

В Харькове предоставляют социальные услуги людям с инвалидностью

Различные социальные услуги предоставляют в Харькове людям с инвалидностью.


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Об этом сегодня, 13 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.
 
По ее словам, среди горожан очень востребована услуга по сопровождению людей с нарушениями зрения, которую предоставляет общественная организация «Право выбора». Также популярна услуга по обучению жестовому языку: для общения с людьми с проблемами слуха специальные навыки приобрели сотрудники городских «Прозрачных офисов», Национальной полиции, судов.  
 
Также директор департамента отметила, что проводится большая работа по мониторингу обеспечения доступности зданий, транспортной и инженерной инфраструктуры. Всего в городе проживает 1,5 тыс. людей с инвалидностью, которые перемещаются на инвалидных колясках. Они могут воспользоваться транспортной социальной услугой «Инватакси», в которой работают три специально оборудованных микроавтобуса с подъемниками.
 
Кроме того, в городе есть школьный автобус, который доставляет детей с инвалидностью в школу №124, где внедрено инклюзивное образование.
 
При этом Лариса Болгова отметила, что рынок социальных услуг продолжает развиваться.
 
Напомним, что в Харькове проверили доступность поликлиник для людей с инвалидностью, и мониторинг доступности городских зданий продолжается
Источник:   Городской совет
 Тэги:  соцуслуги, люди с инвалидностью, харьков
 
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