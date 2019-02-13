13.02.2019 17:14

Сотни тысяч первостоличников получили денежную помощь и льготы

Более 200 тыс. харьковчан получили в прошлом году дополнительные социальные гарантии, а более 19 тыс. - одноразовую адресную помощь.



real-vin.com

Об этом сегодня, 13 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

По ее словам, всего дополнительные социальные гарантии на жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и льготный проезд получили более 254 тыс. харьковчан.

Одноразовая материальная помощь гражданам отдельных льготных категорий была предоставлена на общую сумму 43,9 млн грн.

Лариса Болгова отметила, что в Харькове работают девять территориальных центров для лиц пожилого возраста, людей с инвалидностью; центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь»; Городской центр реинтеграции для бездомных лиц; коммунальное учреждение «Социальная гостиница», которая обеспечивает проживание граждан льготных категорий, в том числе внутренне перемещенных лиц. Всего в социальных учреждениях города услуги получили 24 тыс. 400 человек, большинство из которых - малообеспеченные граждане города.

Директор департамента отметила, что в городских терцентрах ввели новую услугу - по паллиативному уходу, которую предоставили 555 подопечным.