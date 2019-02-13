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13.02.2019  17:14   

Сотни тысяч первостоличников получили денежную помощь и льготы

Более 200 тыс. харьковчан получили в прошлом году дополнительные социальные гарантии, а более 19 тыс. - одноразовую адресную помощь.


real-vin.com
Об этом сегодня, 13 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова. 
 
По ее словам, всего дополнительные социальные гарантии на жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и льготный проезд получили более 254 тыс. харьковчан.
 
Одноразовая материальная помощь гражданам отдельных льготных категорий была предоставлена на общую сумму 43,9 млн грн. 
 
Лариса Болгова отметила, что в Харькове работают девять территориальных центров для лиц пожилого возраста, людей с инвалидностью; центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь»; Городской центр реинтеграции для бездомных лиц; коммунальное учреждение «Социальная гостиница», которая обеспечивает проживание граждан льготных категорий, в том числе внутренне перемещенных лиц. Всего в социальных учреждениях города услуги получили 24 тыс. 400 человек, большинство из которых - малообеспеченные граждане города. 
 
Директор департамента отметила, что в городских терцентрах ввели новую услугу - по паллиативному уходу, которую предоставили 555 подопечным.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  денежная помощь, льготы, харьков
 
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