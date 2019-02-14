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14.02.2019  13:11   

Старшеклассники и копы боролись с драгами (ФОТО)

Такую акцию школьники провели под руководством сотрудников сектора ювенальной превенции.


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Как сообщает Ювенальная Превенция ГУ Нацполиции, Сотрудники сектора ювенальной превенции, вместе с учениками старших классов средней школы № 122 и представителями общественной организации Международная антинаркотическая ассоциация в рамках проведения акции Нарисуй жизни детям зарисовывали граффити с интернет-адресами Драг-магазинов по территории подчиненной их школы.

Тэги:  наркотики, борьба с драгами, харьков
 
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