Старшеклассники и копы боролись с драгами (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 14 февраля Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Мыслите позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 14 февраля Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.