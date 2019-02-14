14.02.2019 17:31

Перед матчем Лиги чемпионов харьковские школьники разыграли билеты на футбол в интеллектуальном конкурсе

14 февраля в Харькове прошел краеведческий конкурс для харьковских студентов-германистов и школьников.



// city.kharkov.ua

Главным призом были билеты на игру между ФК «Шахтер» (Донецк) и ФК «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне).



За него боролись 20 студентов факультета иностранных языков Харьковского национального университета им. Каразина и 20 старшеклассников трех харьковских школ, в которых проходит экзамен на получение международного сертификата «Немецкий языковой диплом». Они соревновались в знаниях немецкого языка, культуры, истории Германии и истории футбола обеих стран.



Победителями конкурса стали 10-классница гимназии №6 Анастасия Гущина и 10-классник школы №134 Нгуен Чонг Хунг. Именно они и отправятся сегодня на матч. Все остальные участники конкурса получили сувенирную атрибутику болельщиков обоих футбольных клубов.



«Генеральное консульство с большой радостью восприняло новость о том, что донецкий «Шахтер» в Харькове сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом». Разве не прекрасно, что яркое футбольное событие может вдохновить и стать дополнительным стимулом для культурно-просветительского обмена и знакомства двух стран?» - отметил генеральный консул Германии в Донецке (офис - в Днепре) Вольфганг Мессингер.



Он сообщил, что на матч приехали около 3 тысяч немецких болельщиков, «которые не побоялись предубеждений о Восточной Украине и теперь расскажут своим землякам о реальной ситуации в стране».



Организаторами конкурса выступили Генеральное консульство Германии, Харьковский немецкий центр, Немецкая служба академических обменов, Центральное агентство немецких школ за рубежом и Немецкий читальный зал библиотеки им. Короленко при поддержке Харьковского городского совета и обоих футбольных клубов.