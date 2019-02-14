Гвардейцы поздравили харьковчанок с Днем влюбленных (ВИДЕО, ФОТО)

Флешмоб ко Дню Святого Валентина «С любовью, Нацгвардия!» провели на площади Конституции бойцы 5-й Слобожанской бригады.
На помощь ребятам пришли репортеры 4 курса Харьковской государственной академии культуры.
«Ко Дню всех влюбленных гвардейцам-срочникам захотелось поздравить Харьков по-особому, и мы с радостью их поддержали. Купили сердца-шарики, вышли на центральную площадь города. У ребят родилась идея подписать шарики собственноручно, поздравить таким образом девушек от чистого сердца. Вы бы видели, как старательно и с какой заботой солдаты подписывали сердца! И каждый сразу брал себе по несколько шариков, чтобы поздравить как можно больше женщин», - рассказала студентка 4 курса Алина Куриленко.
Харьковчанки, которые в это время оказались в центре города, восприняли идею молодых гвардейцев на ура. Женщины разных возрастов и профессий улыбались, благодарили ребят за поздравления, целовали и желали своим защитникам счастья, мира и искренней любви.
«Хочется пожелать ребятам побольше добра в жизни и положительных эмоций. Чтобы они их не только дарили, но и получали», - пожелала ребятам харьковчанка Мария.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Мыслите позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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