15.02.2019 10:11

В Слободском районе почтили память воинов-афганцев (ФОТО)

Торжественная панихида, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана, прошла на городском кладбище №5.



//city.kharkov.ua

Актив Слободского района, руководители предприятий, организаций и учреждений вместе с воинами-интернационалистами возложили цветы к мемориальному захоронению и почтили память погибших минутой молчания.

Позже в парке Машиностроителей, на Аллее Славы, состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие ветераны, которые ровно 30 лет назад, в ночь с 14 на 15 февраля, навсегда покинули афганскую землю.

«Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаем дань уважения всем участникам тех событий. Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы будем всегда помнить солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Родине», - сказал председатель районного отделения Харьковского союза ветеранов Афганистана Леонид Панасюк.

«Мы выражаем глубокую признательность и благодарность всем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг в Афганистане. От всей души поздравляю воинов-афганцев с 30-летием окончания войны, желаю ветеранам, их родным и близким счастья, здоровья и благополучия!» - сказал председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко.

Медалями «30 лет вывода советских войск из Афганистана» были награждены 35 воинов-афганцев. После награждения состоялся праздничный концерт.