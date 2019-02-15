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15.02.2019  10:11   

В Слободском районе почтили память воинов-афганцев (ФОТО)

Торжественная панихида, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана, прошла на городском кладбище №5.


//city.kharkov.ua
Актив Слободского района, руководители предприятий, организаций и учреждений вместе с воинами-интернационалистами возложили цветы к мемориальному захоронению и почтили память погибших минутой молчания.
 
Позже в парке Машиностроителей, на Аллее Славы, состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие ветераны, которые ровно 30 лет назад, в ночь с 14 на 15 февраля, навсегда покинули афганскую землю.
 
«Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаем дань уважения всем участникам тех событий. Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы будем всегда помнить солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Родине», - сказал председатель районного отделения Харьковского союза ветеранов Афганистана Леонид Панасюк.
 
«Мы выражаем глубокую признательность и благодарность всем, кто честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг в Афганистане. От всей души поздравляю воинов-афганцев с 30-летием окончания войны, желаю ветеранам, их родным и близким счастья, здоровья и благополучия!» -  сказал председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко.
 
Медалями «30 лет вывода советских войск из Афганистана» были награждены 35 воинов-афганцев. После награждения состоялся праздничный концерт.
 
 
Тэги:  воины-афганцы, почтили память, харьков
 
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