15.02.2019 11:48

В Харькове грядет финал всеукраинских дебатов среди школьников

16-17 февраля в Харькове пройдут полуфиналы и финал всеукраинского проекта Молодежь дебатирует, в котором примут участие школьники из девяти областей страны.



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Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В первом раунде участники обсудят необходимо ли запрещать видеоигры с элементами насилия над живыми существами. Темой финала станет возможность внедрения в Украине электронного голосования на выборах. Обсуждать спорные вопросы будут ученики из Днепра, Львова, Запорожья, Херсона, Чернигова, Краматорска, а также районных центров Полтавской, Сумской, Винницкой, Донецкой областей.

Проект "Молодежь дебатирует" впервые появился в Германии в 2001 году, а украинские школьники принимают в нем участие три года. Своей основной целью организаторы называют обучение подростков критическому мышлению. Почетными гостями харьковского мероприятия станут почетный консул ФРГ в Донецке (сейчас - в Днепре) Вольф Мессингер, глава бюро Фонда Конрада Аденауэра Том Петерс и профессор Юрий Барабаш.

Полуфиналы и финал состязаний пройдут в актовом зале Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого на Пушкинской, 77. Вход на мероприятие будет свободным.