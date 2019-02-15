15.02.2019 09:13

Праздником фонарей в Харькове закончат встречать восточный Новый год

Во вторник, 19 февраля, в Харьковском национальном университете им. Каразина состоится «Праздник фонарей».



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Это мероприятие завершает празднование Нового года по вточной традиции, сообщили в вузе.

С 13.30 до 16.30 институт Конфуция Каразинского университета организует концерт, который пройдет в северном корпусе университета (площадь Свободы, 6, 4-й этаж, новый театральный зал (вход через Колонный зал или Культурный центр).