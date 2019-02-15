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15.02.2019  10:25   

В Индустриальном районе чествовали воинов-афганцев

Прием участников боевых действий по случаю 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана прошел 14 февраля в Администрации Индустриального района.


// city.kharkov.ua

Ветеранов приветствовала председатель администрации района Ольга Вельможная. Она выразила благодарность за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, и верность долгу.

«Через войну в Афганистане прошло более 160-ти тысяч украинцев, из них около 2,5 тысячи не вернулись. И вот уже 30 лет отделяет нас от того дня, когда последний солдат покинул землю Афганистана, где простые советские парни исполняли свой интернациональный долг. Спасибо вам за доблесть, за то, что, пройдя через смерть, через кровь и слезы, вам удалось сохранить человеческую доброту», - отметила Ольга Вельможная.

По случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и в связи со знаменательной датой представителям районной организации ветеранов Афганистана глава района вручила Почетные грамоты и Благодарности Администрации Индустриального района.

Присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, который подготовили творческие коллективы района.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  афганцы, харьков
 
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