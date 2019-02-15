15.02.2019 12:57

Харьковские таможенники отметили своих коллег – ветеранов войны в Афганистане

Руководство фискальной и таможенной службы региона приняло участие в мероприятиях по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств



://kh.sfs.gov.ua

По случаю 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в таможне состоялась встреча боевых побратимов Вадима Алимова, Олега Закржевского, Вадима Буткова, Ивана Головнина, Игоря Лашакова, Сергея Круглова, Валентина Нечипуренко, Анатолия Пятенко, Алексея Тарасова, Александра Титаренко.

К встрече афганцев присоединились руководство и представители профсоюзного комитета таможни.

Руководитель таможни Андрей Танцеров отметил заслуги участников боевых действий, пожелал крепкого здоровья, выдержки, счастья, успехов, надежного тыла, мирного неба над головой и чтобы защищать приходилось только экономические интересы нашей страны.

В свою очередь ветераны поблагодарили руководство и профсоюзный комитет за поддержку и внимание.