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15.02.2019  14:01   

Возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам в Харькове почтили память погибших в Афганистане (ФОТО)

Митинг по случаю 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана прошел 15 февраля на улице Культуры.


// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие ветераны, родственники погибших военных, руководство города и области, представители духовенства, общественных организаций, горожане. Присутствующие возложили к памятнику цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан отметила, что окончание войны  – это великое событие, которое сейчас украинцы чувствуют как никогда остро.
 
«Вот – наши мамы, жены, которые потеряли своих близких, ребята, которые потеряли своих друзей. Мы видим, как они со слезами на глазах обнимаются и вспоминают своих побратимов. Харьковчане, которые потеряли своих близких. Праздник омрачается потерей людей. Поэтому в этот день мы как никогда должны желать нашей Украине мира, мира и еще раз мира, чтобы не терять наших близких, чтобы не было опасности для наших семей, детей и внуков, чтобы в наших семьях и стране все было хорошо», – сказала вице-мэр.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что городская власть поддерживает воинов-интернационалистов и их семьи. Матерям и женам погибших военных выплачивают материальную помощь, поздравляют с праздниками, встречаются с ними.

«Есть государственные льготы, связанные со льготной оплатой коммунальных услуг, но мы к этим льготам добавили местную, чтобы 50% превратились в 100%. У нас есть в программе пункты, которые обязывают нас не забывать о матерях и женах. Город помнит этих людей. То, что мы стараемся о них никогда не забывать, – это, по сути, главная составляющая философии работы городской власти», – сказала заместитель городского головы.

Справка. Афганская война (1979-1989) – военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан. Вывод советских войск из Афганистана, в соответствии с заключенными Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА, начался 15 мая 1988 года и длился несколько месяцев. 15 февраля 1989 года последние подразделения советских войск покинули территорию Афганистана. С 2004 года этот день отмечается как День чествования участников боевых действий на территории других государств. При исполнении интернационального долга в Афганистане погибли 124 харьковчанина.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  возложение цветов, афганцы. митинг, харьков, горбунова-рубан
 
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