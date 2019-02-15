Харьковчанам расскажут историю Каразинского университета

15.02.2019 16:01

19 февраля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится лекция этнографа, фольклориста, культуролога и искусствоведа Михаила Красикова.

История старейшего в подроссийской Украине Харьковского университета, открытого в 1805 г. (теперь - Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина), чрезвычайно богата интересными историческими событиями, яркими личностями, забавными и грустными случаями.

В лекции речь пойдет о странном, загадочном, экстравагантном в истории Alma Mater всей харьковской высшей школы.

Вход – свободный.

Справка. Михаил Красиков – поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, искусствовед. Автор ок. 800 научных, научно-популярных и литературных публикаций. Составитель ок. 50 книг. Кандидат филологических наук, профессор кафедры украиноведения, культурологии и истории науки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор Этнографического музея «Слобожанские сокровища» им. Г. Хоткевича НТУ «ХПИ», директор Харьковского отделения Украинского этнологического центра Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины, член Национального союза писателей Украины, Национального союза художников Украины, Международной ассоциации искусствоведов и ряда других научных обществ и ассоциаций, почетный член Всеукраинского союза краеведов, председатель Совета неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой, лауреат муниципальной премии (2007).