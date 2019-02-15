15.02.2019 16:59

Теперь украинцы могут ездить по безвизу в еще одну страну

В Уругвай с 15 февраля введет безвиз для граждан Украины.



//izvestia.kiev.ua

Об этом сообщило в пятницу посольство Украины в Аргентине, которое также выполняет функции уругвайского посольства.

"Разрешен гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней", - сообщили в посольстве. Дипломаты добавили, что срок может быть восстановлен на другой срок в 90 дней.

Для безвизовой поездки в Уругвая необходимо иметь действительный паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка или удостоверение личности на возвращение в Украину (в случае потери за границей паспорта и возвращения в Украину).

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введения безвізу с 22 странами.