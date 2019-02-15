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15.02.2019  16:59   

Теперь украинцы могут ездить по безвизу в еще одну страну

В Уругвай с 15 февраля введет безвиз для граждан Украины.


//izvestia.kiev.ua
Об этом сообщило в пятницу посольство Украины в Аргентине, которое также выполняет функции уругвайского посольства.
 
"Разрешен гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней", - сообщили в посольстве. Дипломаты добавили, что срок может быть восстановлен на другой срок в 90 дней.
 
Для безвизовой поездки в Уругвая необходимо иметь действительный паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка или удостоверение личности на возвращение в Украину (в случае потери за границей паспорта и возвращения в Украину).
 
Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введения безвізу с 22 странами.
Источник:   Посольство Украины в Аргентинской Республике
 Тэги:  безвиз, украина, уругвай, харьков
 
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