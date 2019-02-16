Главная Новости Общество Харьков накроет хвост «двуглазого» европейского красавца- циклона (Карта)
16.02.2019  10:10   

Харьков накроет хвост «двуглазого» европейского красавца- циклона (Карта)

В выходные антициклон принесет в Украину солнце и тепло, а хвост циклона нагонит облака в Харьковскую область.


://dozor.kharkov.ua

Синоптик Наталья Диденко обещает в выходные сухую и солнечную погоду, поскольку, по ее словам, Украина попадает в сферу влияния антициклона, который накрыл практически всю Европу. 

«16 февраля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь какой-то облезлый хвост северо-восточного фронта нагонит в Харьковскую и Сумскую области облака и небольшие осадки. Интересный нюанс. Ближайшей ночью в южной части Украины будет ощутимо холоднее, чем, например, на Севере: температура воздуха снизится до 0-5 градусов мороза (вторая карта), на остальной территории около ноля или небольшие «плюсы»», - обещает Наталья Диденко.

По ее словам, днем 16 апреля ситуация выровняется и ожидается от +2 до +5 градусов, а на Западе - 4-9 градусов выше ноля.

В Киеве 16 февраля без осадков, а воздух прогреется до  +3-5 градусов.

В воскресенье, 17 февраля, в столице предполагается комфортная сухая погода с температурой воздуха от +6 до +9 градусов.

Хвост циклона над Харьковом и востоком Украины;

Источник:   meteo.gov.ua
 Тэги:  циклон, погода, харьков, карта
 
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