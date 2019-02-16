Почетный харьковчанин Валерий Бойко отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 16 февраля, поздравил с днем рождения Валерия Бойко - Почетного гражданина Харькова, доктора медицинских наук, профессора, директора Института общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева.
«Ваш ежедневный труд в течение многих лет, высочайший профессионализм и готовность каждую минуту прийти на помощь спасли жизни огромного количества людей. Ваш профессиональный опыт и мастерство неоценимы.
Желаю Вам здоровья на долгие годы, благополучия, удачи во всех делах и свершения задуманных планов!» - говорится в поздравлении городского головы.
Ждать от окружающих дипломатичности не стоит, и если вы не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В выходные придет небольшое потепление, в субботу может срываться дождь.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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