16.02.2019 16:53

Почетный харьковчанин Валерий Бойко отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 16 февраля, поздравил с днем рождения Валерия Бойко - Почетного гражданина Харькова, доктора медицинских наук, профессора, директора Института общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева.



://city.kharkov.ua

«Ваш ежедневный труд в течение многих лет, высочайший профессионализм и готовность каждую минуту прийти на помощь спасли жизни огромного количества людей. Ваш профессиональный опыт и мастерство неоценимы.



Желаю Вам здоровья на долгие годы, благополучия, удачи во всех делах и свершения задуманных планов!» - говорится в поздравлении городского головы.