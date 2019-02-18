18.02.2019 19:57

В Харькове будет создан центр для реализации стартапов

Сессия по созданию стратегии для развития стартап-движения в Харькове состоялась 15 февраля в «Karazin Business School».



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие сотрудники Харьковского городского совета, ученые и предприниматели.

По словам начальника управления инновационного развития и имиджевых проектов, инициатора мероприятия Виктории Грецкой-Миргородской, горсовет в ближайшее время планирует начать разработку стратегии развития Харькова на период после 2020 года.

«Мы будем вкладывать идею «умного города» во все важнейшие цели. Сегодняшнее мероприятие - стратегическая сессия, которая призвана очертить направления развития кластерной экономики города, развития стартап-движения, которыми город будет руководствоваться при разработке стратегии на следующий период», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Другие векторы в стратегии развития города будут разрабатывать члены специальной рабочей группы.

Во время стратегической сессии ее участники выдвинули идеи по созданию коворкинг-центра, проведению ежегодной ярмарки стартапов, на которой представители вузов, а также отдельные новаторы смогут представить свои разработки.

По словам начальника управления, городской совет планирует пойти дальше и создать муниципальную площадку, так называемый стартап-центр, который будет поддерживаться и частично финансироваться муниципалитетом.

«Планы по созданию такого центра родились не просто так: на него есть большой запрос от молодежи. С его открытием стартаперы будут точно знать, куда им обращаться и где им помогут реализовать их проекты. Нашей задачей будет создать условия для таких людей. В этот центр мы сможем приглашать представителей иностранных инвестиционных компаний. Но, кроме этого, нужно еще организовать плановое обучение, чтобы люди понимали, как эти проекты создавать, реализовывать и грамотно продавать», - добавила Виктория Грецкая-Миргородская.

Она сообщила, что инициативы по разработке стратегии развития города в этом направлении ждут как от студентов, так и тех, кто уже имеет свои стартапы.