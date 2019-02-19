Главная Новости Общество Начата регистрация на первый форум «Город твоих возможностей»
19.02.2019  12:29   

Начата регистрация на первый форум «Город твоих возможностей»

Первый форум «Город твоих возможностей» состоится 21 февраля в Харькове.


// city.kharkov.ua

На форуме представят Гендерный паспорт города Харькова, а также рассмотрят существующие практики деятельности исполнительных органов Харьковского городского совета в этой области, портреты целевых групп горожан, вопросы воспитания и семьи.

Цель проведения форума - наладить сотрудничество между властью, гражданским обществом и бизнесом для выявления потребностей жителей Харькова с учетом гендерной составляющей и применить этот опыт в работе городского совета и при планировании развития города. 

«Харьков - прогрессивный город, в котором вопрос качества и комфорта жизни для всех групп населения стоит на первом месте. В каждом городе каждый гражданин имеет равные права на получение услуг и равный доступ ко всем услугам, предоставляемым городским советом. В свою очередь городской совет должен обеспечить качественное предоставление этих услуг каждому гражданину», - отметили организаторы.  

Для участия в форуме необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. С программой форума можно ознакомиться здесь.

Место проведения - отель «Националь» (пр. Науки, 21). Начало - в 9:30.  

Отметим, что инициатива «Гендерный паспорт г. Харькова 2018» реализована при поддержке Министерства международных дел Канады, Ассоциации городов Украины и проекта международной технической помощи «Партнерство для развития городов», который в Украине внедряет Федерация канадских муниципалитетов.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  форум, регистрация, харьков, город твоих возможностей
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.11 Общество В Харькове на форуме обсудят, как улучшить предоставление админуслуг 06.11 Власть В Харькове, состоялся «X Международный Инвестиционный Форум. Послесловие» (ФОТО). 31.10 Политика Юлия Тимошенко: Мы должны стать сильными и научиться побеждать
 
 

Видео

«Металлист 1925»: пока без тонуса, но с победой и ничьей в матчах против «Авангарда». ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 