19.02.2019 12:29

Начата регистрация на первый форум «Город твоих возможностей»

Первый форум «Город твоих возможностей» состоится 21 февраля в Харькове.



// city.kharkov.ua

На форуме представят Гендерный паспорт города Харькова, а также рассмотрят существующие практики деятельности исполнительных органов Харьковского городского совета в этой области, портреты целевых групп горожан, вопросы воспитания и семьи.

Цель проведения форума - наладить сотрудничество между властью, гражданским обществом и бизнесом для выявления потребностей жителей Харькова с учетом гендерной составляющей и применить этот опыт в работе городского совета и при планировании развития города.



«Харьков - прогрессивный город, в котором вопрос качества и комфорта жизни для всех групп населения стоит на первом месте. В каждом городе каждый гражданин имеет равные права на получение услуг и равный доступ ко всем услугам, предоставляемым городским советом. В свою очередь городской совет должен обеспечить качественное предоставление этих услуг каждому гражданину», - отметили организаторы.

Для участия в форуме необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. С программой форума можно ознакомиться здесь.



Место проведения - отель «Националь» (пр. Науки, 21). Начало - в 9:30.



Отметим, что инициатива «Гендерный паспорт г. Харькова 2018» реализована при поддержке Министерства международных дел Канады, Ассоциации городов Украины и проекта международной технической помощи «Партнерство для развития городов», который в Украине внедряет Федерация канадских муниципалитетов.