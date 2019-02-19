19.02.2019 16:16

Молодежные дебаты: состоялась решающая схватка (ФОТО)

В Харькове провели финал украино-немецкого проекта «Молодежь дебатирует»



//kharkivoda.gov.uа

Во время дебатов четыре школьницы-финалистки обсуждали, стоит ли вводить в Украине электронное голосование на выборах.

Национальный финал украино-немецкого проекта «Молодежь дебатирует» уже третий год подряд проходит в Харькове. Последние два принимал национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого. Посмотреть дебаты приехали 200 человек из 25 городов Украины - школьники и школьницы, которые участвовали в проекте, и их учителя.

«Две финалистки выступали на стороне PRO, отстаивая идею электронных выборов в Украине. Они убеждали оппонентов, зрителей и жюри в том, что внедрение электронных выборов как альтернативного способа голосования привлечет к избирательному процессу людей, которые ранее в выборах не участвовали, ведь голосовать в своем смартфоне удобнее, чем стоять в очередях на участке. В качестве примера они приводили опыт других стран, в частности Эстонии. Их оппонентки, отстаивавшие позицию CONTRA, считают, что создание параллельной системы голосования не только обойдется бюджету в круглую сумму, но и создаст дополнительные возможности для махинаций и вмешательства в выборы извне. В качестве примера они приводили опыт Франции и США, где электронные системы выборов критикуются и постепенно отменяются», - рассказали в оргкомитете конкурса.

Победу одержала ученица 11-го класса Марина Хоменко из Миргорода Полтавской области.

Генеральный консул Германии в Донецке (офис в Днепре) Вольфганг Мессингер, отметил что развитие демократических принципов в Украине очень важно и для Германии. А метод Jugend debattiert доказал свою эффективность в таком развитии. Именно поэтому МИД Германии поддерживает проект «Молодежь дебатирует».

«Кто это - лучшие дебатанты и дебатантки? Это люди, которые могут слушать, убеждать, вести демократическую дискуссию, - обратился к участникам дебатов Вольфганг Мессингер. - Это очень важно, потому что сегодня, к сожалению, в мире таких дискуссий становится все меньше. В силу специфики социальных сетей у нас все меньше возможностей слышать людей с другими идеями, говорить с ними. Человек предпочитает жить среди друзей и единомышленников, общаться с теми, кто думает так же. И это затрудняет принятие демократических решений, для которых необходим обмен мнениями. Поэтому этот проект важен для Украины и Германии. У вас, украинцев, очень живое общество, много организаций и дискуссий. И когда я вижу таких молодых юношей и девушек, как вы, я с надеждой смотрю на демократическое будущее Украины», - отметил Вольфганг Мессингер.

Проект проходит при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии и методической поддержке Jugend debattiert.

Всего за год в проекте на различных этапах приняли участие 800 детей из 42 школ в 12 областях Украины, а в целом за три года методикой овладели более 1200 школьников и школьниц.

Справка. Проект «Молодежь дебатирует» появился в Украине в 2016 году. Уникальную методику немецких молодежных дебатов Jugend debattiert ее авторы впервые позволили использовать на другом языке. И в 2016 году в украинской версии проекта принимали участие 113 учеников из 8 школ 4 регионов страны: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей. Финалы проекта традиционно проводятся в Харькове.