19.02.2019 16:46

Новый проект харьковских центров админуслуг: «Агент Х»

Проект «Агент Х», направленный на улучшение сервиса предоставляемых услуг жителям Харькова, внедрили во всех центрах предоставления административных услуг.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 19 января, рассказал директор Департамента регистрации Олег Дробот.

По его словам, этот проект инициировал «Офис реформ Харькова», чтобы собрать отзывы харьковчан о предоставляемых в городе услугах.

«Харьковский городской голова Геннадий Кернес поставил перед нами задачу, чтобы мы системно собирали у харьковчан отзывы и мнения о работе городских структур, которые предоставляют всевозможные социальные и административные услуги», - отметил Олег Дробот.

Он подчеркнул, что все собранные отзывы будут обработаны, и профильные департаменты предложат конкретные решения по улучшению сервиса в конкретных центрах и конкретных муниципальных учреждениях.

В рамках проекта отзывы собирают как в электронном, так и в бумажном виде. На ресепшене, а также на столе у каждого администратора ЦПАУ размещена наклейка с QR-кодом, с помощью которого посетители получают доступ к анкете. Заполнив ее, каждый харьковчанин поможет улучшить работу центра. Кроме того, на столах администраторов есть бумажные анкеты.