Как Харьков отметит День Героев Небесной Сотни

20 февраля в 15:00 в кинотеатре «Боммеръ» состоится культурно-художественное мероприятие «Герої не вмирають».
В рамках мероприятия состоится конкурс патриотического плаката, участники мероприятия познакомятся с творчеством художников Харьковской области.
В завершение мероприятия продемонстрируют фильм «Посттравматическая рапсодия». Эта кинодрама режиссера Павла Когута рассказывает о бойце добровольческого батальона Саше, который, выжив после обстрела под Иловайском, пробирается к своим - и встречает по пути самых неожиданных спутников и врагов.
Музыка в фильме звучит в исполнении кобзаря, лидера группы «Хорея Козацька», заслуженного артиста Украины Тараса Компаниченко. Среди актеров, снимавшихся в фильме, многие бойцы добровольческих батальонов и Вооруженных сил. Артем Безверхий - участник обороны Донецкого аэропорта, боец 81-й десантно-штурмовой бригады. Марат Сайфулин, Андрей Ватолкин, Алексей Середюк, Максим Михайлов, Александр Тищенко, Юрий Горовец - в 2014 -2015 были бойцами добровольческих батальонов «Святая Мария», «Азов», «Шахтерск». Анатолий Пашинин (известный российский и украинский актер, который после начала АТО воюет добровольцем на стороне Украины, боец 8-го ОБ УДА «Аратта») и Юлия Тайра Паевская (парамедик ASAP «Ангелы Тайры») приехали для съемок с фронта.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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