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20.02.2019  11:01   

Как Харьков отметит День Героев Небесной Сотни

20 февраля в 15:00 в кинотеатре «Боммеръ» состоится культурно-художественное мероприятие «Герої не вмирають».


// Kino-Teatr.ua
Кадр из фильма «Посттравматическая рапсодия»
Участие в нем примут члены семей Героев Небесной Сотни, участники событий на Майдане, воины АТО и ООС, представители общественности и руководства области.

В рамках мероприятия состоится конкурс патриотического плаката, участники мероприятия познакомятся с творчеством художников Харьковской области.

В завершение мероприятия продемонстрируют фильм «Посттравматическая рапсодия». Эта кинодрама режиссера Павла Когута рассказывает о бойце добровольческого батальона Саше, который, выжив после обстрела под Иловайском, пробирается к своим - и встречает по пути самых неожиданных спутников и врагов.

Музыка в фильме звучит в исполнении кобзаря, лидера группы «Хорея Козацька», заслуженного артиста Украины Тараса Компаниченко. Среди актеров, снимавшихся в фильме, многие бойцы добровольческих батальонов и Вооруженных сил. Артем Безверхий - участник обороны Донецкого аэропорта, боец 81-й десантно-штурмовой бригады. Марат Сайфулин, Андрей Ватолкин, Алексей Середюк, Максим Михайлов, Александр Тищенко, Юрий Горовец - в 2014 -2015 были бойцами добровольческих батальонов «Святая Мария», «Азов», «Шахтерск». Анатолий Пашинин (известный российский и украинский актер, который после начала АТО воюет добровольцем на стороне Украины, боец 8-го ОБ УДА «Аратта») и Юлия Тайра Паевская (парамедик ASAP «Ангелы Тайры») приехали для съемок с фронта.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  день героев небесной сотни, боммер, харьков
 
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