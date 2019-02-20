20.02.2019 12:49

Харьков - четырехкратный обладатель статуса «Город 12 звезд»

Город Харьков удостоен награды по результатам проведения Европейской недели местной демократии в 2018 году.



//city.kharkov.ua

Соответствующий сертификат был вручен делегации Харькова в рамках координационного заседания городов, участвующих в общеевропейской акции «Европейская неделя местной демократии». Заседание прошло 19 февраля в Страсбурге (Французская Республика).

Делегация города Харькова находилась 18 и 19 февраля в Страсбурге по приглашению Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

В рамках визита 18 февраля состоялась рабочая встреча харьковской делегации с представителями секретариата Комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, а также Подкомитета по вопросам Приза Европы Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Во время встречи председатель Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине (с расположением в городе Харькове) Александра Чихладзе сообщила об основных мероприятиях европейского направления, которые состоятся в Харькове в 2019 году при непосредственном участии представительства и при содействии Харьковского городского совета. В частности, в Харькове проведут семинар для представителей городов Украины с целью предоставления информационной и методической поддержки в получении ими почетных наград Совета Европы.

Также в ходе визита состоялась встреча с Послом, Постоянным представителем Украины при Совете Европы Дмитрием Кулебой, во время которой харьковская сторона представила динамику развития международного сотрудничества Харьковского городского совета.

19 февраля состоялось координационное заседание представителей европейских городов в рамках реализации ими акции «Европейская неделя местной демократии». В заседании приняли участие члены Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и делегации 20 городов из 8 стран, в том числе представители Киева и Львова. Харьковская делегация выступила с презентацией о проведении Европейской недели местной демократии в городе Харькове в 2018 году. Участники координационного заседания дали высокую оценку уровню проведения в Харькове этой акции и готовности города продолжать участие в этом важном европейском мероприятии.

Справка. Европейская неделя местной демократии – общеевропейская акция, в 2018 году в акции приняли участие 55 городов и регионов из 18 стран Европы.

В Харькове Европейская неделя местной демократии проходила с 15 по 21 октября 2018 года. Тема акции в прошлом году: «Жить вместе в мультикультурных обществах: уважение, диалог, взаимодействие». В рамках Недели демократии в Харькове был организован ряд мероприятий, в частности, социальная экскурсия для школьников, конкурс молодежных эссе, сессия Молодежного совета и пр.