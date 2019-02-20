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20.02.2019  13:31   

Холодный атмосферный фронт несет морозы в Харьков (Карта)

Из Польши через Украину идет холодный атмосферный фронт.


// Facebook

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 20 февраля атмосферный фронт повлечет дожди в западных областях Украины, на севере, местами в центральной части, вечером еще в Харьковской области.

21 февраля фронт принесет мокрый снег на восток и северо-восток. На остальной территории завтра, 21 февраля, без особых осадков, разве что на Западе будет небольшой дождь.

Синоптик отметила, что в четверг в Украине начнется похолодание. днем будет около 0-3 градусов мороза, преимущественно в северной части и на востоке Украины. В южной части и в западных областях ожидается около 3-8 градусов. В Киеве 21 февраля осадков не будет, температура ​​до 0-2 градусов мороза. 22, 23, 24 февраля похолодание усилится до умеренных морозов.

В Харьковском гидрометцентре похолодание прогнозируют с пятницы, 22 февраля.

По сведениям синоптиков, 22 февраля ночью ожидается 5–10° мороза, днем – 3–8° мороза. 23 февраля ночью – 11–16° мороза, днем – 5–10° мороза. 24 февраля ночью – 11–16° мороза, днем – 5–10° мороза.

Тэги:  похолодание, непогода, харьков
 
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