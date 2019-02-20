Холодный атмосферный фронт несет морозы в Харьков (Карта)

Из Польши через Украину идет холодный атмосферный фронт.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 20 февраля атмосферный фронт повлечет дожди в западных областях Украины, на севере, местами в центральной части, вечером еще в Харьковской области.
21 февраля фронт принесет мокрый снег на восток и северо-восток. На остальной территории завтра, 21 февраля, без особых осадков, разве что на Западе будет небольшой дождь.
Синоптик отметила, что в четверг в Украине начнется похолодание. днем будет около 0-3 градусов мороза, преимущественно в северной части и на востоке Украины. В южной части и в западных областях ожидается около 3-8 градусов. В Киеве 21 февраля осадков не будет, температура до 0-2 градусов мороза. 22, 23, 24 февраля похолодание усилится до умеренных морозов.
В Харьковском гидрометцентре похолодание прогнозируют с пятницы, 22 февраля.
По сведениям синоптиков, 22 февраля ночью ожидается 5–10° мороза, днем – 3–8° мороза. 23 февраля ночью – 11–16° мороза, днем – 5–10° мороза. 24 февраля ночью – 11–16° мороза, днем – 5–10° мороза.
Многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. Но не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
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