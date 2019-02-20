20.02.2019 17:19

Молодежь может проявить себя в традиционном конкурсе проектов

Студентов приглашают к участию в конкурсе «Харьков – город молодежных инициатив».



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Отборочный тур городского конкурса студенческих проектов «Харьков – город молодежных инициатив» стартует 1 марта в Харькове.

Об этом сегодня, 20 февраля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

По его словам, конкурс пройдет в четырех номинациях: «Харьков - территория успешной карьеры», «Умному городу – креативная молодежь», «Родному Харькову – стабильное развитие» и «Харьков – город открытый, творческий, толерантный».

Конкурсные проекты желающие могут подавать в экспертные советы, которые будут работать на базе таких вузов: Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца (проекты в номинации «Харьков – территория успешной карьеры»), Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина («Умному городу – креативная молодежь»), Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова («Родному Харькову – стабильное развитие») и Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды («Харьков – город открытый, творческий, толерантный»). Прием конкурсных проектов - до 3 апреля.

Отборочный этап конкурса завершится 26 апреля. Лучшие работы будут представлены на II этапе конкурса. В каждой из номинаций будет отобрано до 25 проектов, которые наберут наибольшее количество баллов. Защита проектов пройдет до 17 мая. На основании решений экспертных советов оргкомитет конкурса определит 50 победителей (1-е место – 10 чел., 2-е и 3-е места – по 20 чел.). Победители, занявшие призовые места, получат из средств городского бюджета по 20 тыс. грн, 15 тыс. грн и 10 тыс. грн соответственно.

Напомним, в 2018 году в конкурсе «Харьков - город молодежных инициатив» приняли участие 1240 студентов со всех вузов города. В финале городского этапа конкурса были представлены 92 работы.

Справка. Городской конкурс «Харьков - город молодежных инициатив» проводится третий год подряд по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Проекты-победители конкурса успешно реализуются.