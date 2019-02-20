20.02.2019 17:31

Молодой человек года: харьковчан приглашают принять участие в конкурсе

Прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе «Молодой человек года» начнется 1 марта.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 20 февраля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.

По его словам, заявку на участие в конкурсе можно подать до 30 апреля. Районный этап конкурса пройдет с 1 марта по 31 мая. До 31 мая рабочая группа сформирует список кандидатов, которые выйдут во второй, городской этап соревнования. Подведение итогов конкурса состоится в сентябре.

В этом году конкурс «Молодой человек года» будет проходить в десяти номинациях: «Ученики общеобразовательных учебных заведений», «Студент (курсант) высшего учебного заведения III-IV уровней аккредитации», «Студент высшего учебного заведения I-II уровней аккредитации», «Ученики профессионально-технических учебных заведений», «Научная деятельность», «Физическая культура и спорт», «Культура и искусство», «Деятельность в непроизводственной сфере», «Общественная деятельность» и «Деятельность в сфере производства, предпринимательства».



Конкурсные заявки с пакетом документов подаются в районные комитеты по делам семьи, молодежи и спорта.



Напомним, на основании решения экспертных советов в каждой номинации определяются один победитель и два лауреата. Победители городского этапа конкурса награждаются денежными премиями.

Справка. Конкурс «Молодой человек года» был учрежден в 2001 году. За 18 лет существования в конкурсе приняло участие более 6 тыс. человек. Цель конкурса - поддержка одаренной и талантливой молодежи, ее достижений в различных сферах научной, производственной, общественной и культурной жизни.