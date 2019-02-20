Главная Новости Общество В Индустриальном районе почтили память Героев Небесной Сотни
20.02.2019  19:53   

В Индустриальном районе почтили память Героев Небесной Сотни

Памятный вечер-реквием, посвященный Дню Героев Небесной Сотни, прошел 19 февраля во Дворце детского и юношеского творчества «Исток».


//city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие председатель городской ассоциации ветеранов АТО и патриотов Украины Денис Семенюк, представители районной общественной организации «Ветераны АТО Индустриального района», представители райадминистрации.
 
Участники вечера вспомнили о героях Майдана и АТО, мирных жителях, погибших во время боевых действий на Востоке Украины, и почтили их память минутой молчания.
 
Кроме того, школьники района провели акцию «А сотню уже встретили небеса», выпустив в небо 100 воздушных шаров с именами погибших активистов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  небесная сотня, память, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.04 Власть Семьям Героев Небесной Сотни предоставят льготы 25.03 Армия Дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения: как наказали военных, отправивших повестку Герою Небесной сотни 20.02 Общество В Харькове прошли мероприятия в память о Героях Небесной сотни (ФОТО)
 
 

Видео

Випускниця "Політеха" Анна Корсун виборюватиме право представляти Україну на "Євробаченні" в Тель-Авіві. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 