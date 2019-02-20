20.02.2019 19:53

В Индустриальном районе почтили память Героев Небесной Сотни

Памятный вечер-реквием, посвященный Дню Героев Небесной Сотни, прошел 19 февраля во Дворце детского и юношеского творчества «Исток».



//city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие председатель городской ассоциации ветеранов АТО и патриотов Украины Денис Семенюк, представители районной общественной организации «Ветераны АТО Индустриального района», представители райадминистрации.

Участники вечера вспомнили о героях Майдана и АТО, мирных жителях, погибших во время боевых действий на Востоке Украины, и почтили их память минутой молчания.

Кроме того, школьники района провели акцию «А сотню уже встретили небеса», выпустив в небо 100 воздушных шаров с именами погибших активистов.