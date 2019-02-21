21.02.2019 14:19

Представлен гендерный паспорт Харькова

Первый форум «Город твоих возможностей» проходит сегодня, 21 февраля 2019 года в Первой столице.



//city.kharkov.ua

В нем принимают участие представители городского совета, городского родительского комитета, общественных организаций, бизнеса, молодежных объединений.

На форуме был представлен Гендерный паспорт города Харькова. Как сообщила депутат городского совета, председатель комиссии по гуманитарным вопросам Ольга Чичина, анализ данных для составления паспорта велся около года, в итоге были определены группы людей, живущих в Харькове, и их потребности.

«В паспорте содержится информация о том, кто в городе проживает, какие у них потребности в зависимости от пола, возраста и социального статуса. Паспорт создан не только для исполнительных органов городского совета, но и для бизнесменов, общественных организаций, которые должны знать, в чем нуждаются люди. Мы хотим создать равные возможности для реализации и роста всех жителей – это и качественное образование, медицинское обслуживание, социальная поддержка», - сообщила депутат.

По ее словам, следующим шагом станет разработка конкретного плана действий в сфере гендерного равенства, который отразят в Стратегии развития города Харькова.

Выступая на форуме, заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан отметила, что главный механизм работы с громадой – это сотрудничество с общественными организациями, которые представляют людей и знают их потребности. В общественный совет при Харьковском городском голове входят представители более 100 организаций, каждая из которых предлагает рассмотреть те или иные социальные проблемы и пути их решения. Она напомнила, что реализуемый в городе проект «Единая социальная сеть» объединяет организации разной направленности, которые работают с людьми с инвалидностью, с семьями, с жертвами насилия и агрессорами, борются с наркозависимостью и пр. Вице-мэр отметила, что городская власть открыта к новому сотрудничеству.

Участники форума также обсуждают такие темы: «Харьков - город доступный для каждого: лучшие практики с учетом потребностей жителей города», «Харьков - город твоих возможностей: потребности современного города», «Семья в большом городе».