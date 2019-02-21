21.02.2019 16:43

В харьковской тюрьме созданы новые рабочие места для осужденных (ФОТО)

Обучившихся новой профессии сидельцев принимают на работу в Темновской колонии.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 21 февраля 2019 на госупредприятии Темновской колонии №100 созданы новые рабочие места и привлечено к труду 15 осужденных, успешно сдавших экзамены и получивших свидетельства об окончании учебного центра колонии по специальности «елктрогазосварщик».

Осужденных трудоустроили на участок по выпуску автомобильных весов и по изготовлению стульев.

Их практические и теоретические знания после выпуска из учебного центра уже приятно удивили производственной персонал учреждения высокими показателями в работе.

Как отметил директор государственного предприятия учреждения Андрей Федоров, для увеличения объемов производства и улучшение качества продукции предприятию учреждения нужны специалисты, которых и воспитывает учреждение. Также для осужденных это положительный опыт, который они смогут применить после освобождения.