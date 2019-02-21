В харьковской тюрьме созданы новые рабочие места для осужденных (ФОТО)

Обучившихся новой профессии сидельцев принимают на работу в Темновской колонии.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 21 февраля 2019 на госупредприятии Темновской колонии №100 созданы новые рабочие места и привлечено к труду 15 осужденных, успешно сдавших экзамены и получивших свидетельства об окончании учебного центра колонии по специальности «елктрогазосварщик».
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