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21.02.2019  15:48   

Темп сокращения население Харькова и региона вырос более, чем на 60%

Миграция населения снизилась почти в полтора раза, рождаемость упала на 10%.


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По сведениям региональных статистиков население Харьковщины к началу 2019 года составило 2675598 человек, что  на 18,4 тысяч  человек меньше чем на начало 2018-го.

Наибольшее влияние на снижение численности населения оказало резкое (более чем в полтора раза) снижение темпов миграции населения с других стран и регионов Украины.

Общий прирост населения уменьшился на 10% количества новорожденных – до 19,7 тысяч за год, и росте смертности более, чем на 4% до – до 42,6 тысяч за год.

Соотношение родившихся и умерших жителей региона составило 6/13 (в прошлом году было 9/17), т.е. смертность впервые превысила рождаемость более, чем в 2 раза.

По мнению статистиков, учитывая все изложенные факты, сокращение численности населения составило18,4 тысяч человек за год, что на 60% больше прошлогоднего темпа – тогда население сократилось на 7,2 тысячи человек.

Источник:   ГУ статистики по Харьковско области
 Тэги:  население, прирост, харьков, сокращение, рождаемость
 
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