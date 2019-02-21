Темп сокращения население Харькова и региона вырос более, чем на 60%

Миграция населения снизилась почти в полтора раза, рождаемость упала на 10%.
По сведениям региональных статистиков население Харьковщины к началу 2019 года составило 2675598 человек, что на 18,4 тысяч человек меньше чем на начало 2018-го.
Наибольшее влияние на снижение численности населения оказало резкое (более чем в полтора раза) снижение темпов миграции населения с других стран и регионов Украины.
Общий прирост населения уменьшился на 10% количества новорожденных – до 19,7 тысяч за год, и росте смертности более, чем на 4% до – до 42,6 тысяч за год.
Соотношение родившихся и умерших жителей региона составило 6/13 (в прошлом году было 9/17), т.е. смертность впервые превысила рождаемость более, чем в 2 раза.
По мнению статистиков, учитывая все изложенные факты, сокращение численности населения составило18,4 тысяч человек за год, что на 60% больше прошлогоднего темпа – тогда население сократилось на 7,2 тысячи человек.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: выполняя роль советчика или опекуна, люди будут наслаждаться своей значимостью.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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