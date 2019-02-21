21.02.2019 16:56

Каждый житель Харькова, в среднем, тратит на мобильную связь более 60 грн. в месяц.

Харьковчане все больше отдают предпочтение мобильной связи и интернету.



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По сведениям региональных статистиков мобильные операторы получили с населения и прредприятий Харьковщины доход, приближающийся к 2,5 млрд гривен. Причем населением было оплачено 1 млрд 935 миллионов.

Учитывая, что, как правило, у харьковчан находятся карточки нескольких операторов трудно оценить, сколько именно жителей региона пользуется мобильной связью. Однако тот факт что население все больше предпочитает беспроводную связь, - очевидна. Разница средств, потраченных харьковчанами на мобильную связь более чем в 8,5 раз превышают затраты на фиксированную проводную связь.

Мобильная связь практически изъяла из региональных отчетов затраты на междугороднюю связь.

Профессия «оператор междугороднего узла связи» исчезла, подобно тому как исчезли с харьковских улиц извозчики с появлением авто.

Более наглядным есть показатель предпочтений жителей между мобильным и проводным интернетомЗа услуги сткоростного проводного интернета харьковчане заплатили немногим более четверти миллиарда грн. Высокоскоростной мобильный интернет наступает на пятки провайдерам.

Если за счет роста тарифов и мобильные и проводные операторы получили практически сравнимый рост рыночного объема (12 - 15%), то темпы роста доходов мобильных операторов просто впечатляют.

За год мобильные операторы увеличили доход в регионе на 218 миллионов, в то время как объем интернет услуг всего составляет 254 миллиона.

В то же время харьковчане отдают предпочтение кабельному телевидению перед интернет-ТВ.

За год на кабельное потратили 18,63 млн гривен, что почти на 2 млн больше чем в прошлом году.