Каждая третья почтовая услуга для харьковчан - международная

Почтовые и курьерские услуги принесли профильным предприятиям в регионе доход более 290 миллионов гривен за год.
Население Харькова все более активно пользуется почтовыми услугами. Рост затрат на доставку почты превысил прошлогодний более чем на 20% и составил 156 миллионов 103 тысячи гривен.
Учитывая практически нулевой интерес граждан к прессе, можно с уверенностью сказать, что для жителей первой столицы доставка товаров в почтовых посылках становится все более интересным делом.
Причем большая часть посылок – 57%, - является международными.
На получение посылок из-за рубежа харьковчане потратили чуть более 89 миллионов. Речь конечно же идет о стоимости почтовых услуг, а не о стоимости содержимого посылок.
Предприятия Харьковщины не смогли сильно обогнать население и потратили на международные почтовые услуги около 105 миллионов грн.
Приведенные региональными статистиками цифры с уверенностью доводят перепрофилирование почтовых предприятий с доставки писем и прессы в логистические центры по доставке посылок.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: выполняя роль советчика или опекуна, люди будут наслаждаться своей значимостью.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня население Земли празднует День родного языка и День экскурсовода.
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