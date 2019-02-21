21.02.2019 17:19

Каждая третья почтовая услуга для харьковчан - международная

Почтовые и курьерские услуги принесли профильным предприятиям в регионе доход более 290 миллионов гривен за год.



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Население Харькова все более активно пользуется почтовыми услугами. Рост затрат на доставку почты превысил прошлогодний более чем на 20% и составил 156 миллионов 103 тысячи гривен.

Учитывая практически нулевой интерес граждан к прессе, можно с уверенностью сказать, что для жителей первой столицы доставка товаров в почтовых посылках становится все более интересным делом.

Причем большая часть посылок – 57%, - является международными.

На получение посылок из-за рубежа харьковчане потратили чуть более 89 миллионов. Речь конечно же идет о стоимости почтовых услуг, а не о стоимости содержимого посылок.

Предприятия Харьковщины не смогли сильно обогнать население и потратили на международные почтовые услуги около 105 миллионов грн.

Приведенные региональными статистиками цифры с уверенностью доводят перепрофилирование почтовых предприятий с доставки писем и прессы в логистические центры по доставке посылок.