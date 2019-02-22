22.02.2019 11:01

Праздник греческого языка в Харькове пройдет о стихами и танцами

24 февраля в Языковом центре «International House» пройдет мероприятие, посвященное Всемирному дню греческого языка и Международному дню родного языка.



// city.kharkov.ua

Начало мероприятия – в 14:00. Место проведения: ул. Маршала Бажанова, 7, 3-й этаж.

В нем примут участие представители греческого сообщества, в том числе общественной организации «Харьковское городское общество греков «Гелиос». Также на мероприятие приглашаются все желающие.

В рамках праздника гости смогут познакомиться с историей новогреческого языка, а также родных языков греков Приазовья и Причерноморья - румейского, урумского и понтийского. Представители греческого сообщества прочитают стихи и исполнят песни на этих языках, а ансамбль греческого танца «Армония» продемонстрирует танцы греков Понта, Приазовья и Эллады.



Как сообщили организаторы, Всемирный день греческого языка отмечается ежегодно 9 февраля, в День памяти национального греческого поэта Дионисиоса Соломоса, автора «Гимна свободе», ставшего национальным гимном Греции. Праздник призван подчеркнуть фундаментальную роль, которую греческий язык играл на протяжении веков, внося существенный вклад в консолидацию европейской цивилизации. Греческий язык в античности служил вектором для формирования и передачи важных научных теорий, философских представлений и литературных текстов. На греческом языке изложены важные тексты христианства, которые были распространены по всему миру. Это один из самых долгоживущих языков мира.



Справка. Международный день родного языка провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля. Именно в этот день в 1952 году погибли пять студентов, которые принимали участие в демонстрации за предоставление родному им бенгальскому языку статуса государственного в тогдашнем Пакистане, часть которого позже стала независимым государством Бангладеш. По оценкам специалистов, из 6,7 тыс. языков, которые существуют в мире, большинство находятся под угрозой исчезновения в ближайшее десятилетие.