25.02.2019 13:17

Геннадий Кернес поздравил одаренных школьников-Киевского района

Церемония вручения сертификатов стипендиатам Харьковского городского головы «Одаренность» и Харьковского городского совета «Лучший ученик учреждения образования» прошла в городском совете.



//city.kharkov.ua

Школьников и их родителей поздравил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который пожелал стипендиатам мирного неба, успехов и новых побед.

В 2018-2019 учебном году стипендиатами Харьковского городского головы «Одаренность» стали победители Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины Любовь Липчанская и Александр Гризодуб, победители городского конкурса «Ученик года-2018» София Островерхова и Дарья Попова, а также победитель международных конкурсов София Жарко.

Среди стипендиатов Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного заведения» - два победителя всеукраинских ученических олимпиад по русскому языку и литературе, испанскому языку, три победителя всеукраинских турниров по физике и экономике, пять победителей областных этапов всеукраинских ученических олимпиад, шесть победителей областного этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН Украины.

Сертификаты школьникам вручил заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев. Кроме того, все родители стипендиатов получили благодарности от председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой.