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25.02.2019  13:17   

Геннадий Кернес поздравил одаренных школьников-Киевского района

Церемония вручения сертификатов стипендиатам Харьковского городского головы «Одаренность» и Харьковского городского совета «Лучший ученик учреждения образования» прошла в городском совете.


//city.kharkov.ua
Школьников и их родителей поздравил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который пожелал стипендиатам мирного неба, успехов и новых побед.
 
В 2018-2019 учебном году стипендиатами Харьковского городского головы «Одаренность» стали победители Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины Любовь Липчанская и Александр Гризодуб, победители городского конкурса «Ученик года-2018» София Островерхова и Дарья Попова, а также победитель международных конкурсов София Жарко. 
 
Среди стипендиатов Харьковского городского совета «Лучший ученик учебного заведения» - два победителя всеукраинских ученических олимпиад по русскому языку и литературе, испанскому языку, три победителя всеукраинских турниров по физике и экономике, пять победителей областных этапов всеукраинских ученических олимпиад, шесть победителей областного этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН Украины.
 
Сертификаты школьникам вручил заместитель председателя Администрации Киевского района Владимир Ивлев.  Кроме того, все родители стипендиатов получили благодарности от председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой.  
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, поздравление школьников, харьков
 
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