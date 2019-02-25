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25.02.2019  17:16   

Юристы горсовета: Действующие тарифы - правомерны

Решение Харьковского окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов в городском электротранспорте не вступило в законную силу, в связи с чем действующая стоимость проезда является правомерной.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Юридическом департаменте, 22 февраля исполнительный комитет Харьковского городского совета получил решение о принятии мер по обеспечению административного иска по иску по тарифам по перевозке пассажиров электротранспортом. Согласно документу, решение суда не вступило в законную силу.
 
«Этим еще раз подтверждается правомерность применения действующих в настоящее время тарифов по перевозке пассажиров городским электротранспортом», - подчеркнули в Юридическом департаменте.
 
Напомним, новые тарифы на проезд в метро, трамваях и троллейбусах вступили в силу 7 февраля. Повышение стоимости проезда было обусловлено подорожанием электроэнергии, материалов для проведения ремонтов и технического обслуживания, ростом размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы.
 
Процедура утверждения новых тарифов на проезд в наземном и подземном горэлектротранспорте была проведена в соответствии со всеми необходимыми законодательными нормами. Директор Юридического департамента Вячеслав Басараб сообщил, что больше месяца проекты решений о повышении стоимости проезда были размещены на официальном сайте городского совета, чтобы жители Харькова могли внести свои предложения и замечания, которые были бы учтены при утверждении тарифов. Однако за это время никаких предложений и замечаний от харьковчан не поступило.
 
Как заявил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, решения Харьковского окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов в наземном и подземном городском электротранспорте являются политическими.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  тарифы правомерны, юристы горсовета, харьков
 
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