26.02.2019 10:19

Под Харьковом школьники оказались без мяса и молока

В ряде школ и детских садов возникли проблемы с поставкой продуктов, в частности, мяса, молочных продуктов и круп.



objectiv.tv/

Об этом 22 февраля сообщила начальник управления образования Лозовского горсовета Виктория Урванцева, пишет "Сигма ТВ".

По словам Урванцевой, предприниматели, которые проигрывают тендеры, блокируют процедуры: обращаются в комитет, потому что находят у конкурентов ошибки в документах. Пока специалисты разбираются, дети не получают продукты. Из-за перебоев с поставками калорийность обедов детей снизилась на 25%.

По словам Урванцевой, педагоги с юристами делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поставки. Чтобы временно решить проблему, на сессии горсовета депутаты разрешили единовременно закупить необходимые продукты для обедов детей. В частности, местные предприниматели решили помочь учебным заведениям с мясом говядины. 26 февраля ее однократно привезут в школы и сады.