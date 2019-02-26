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26.02.2019  10:19   

Под Харьковом школьники оказались без мяса и молока

В ряде школ и детских садов возникли проблемы с поставкой продуктов, в частности, мяса, молочных продуктов и круп.


objectiv.tv/
Об этом 22 февраля сообщила начальник управления образования Лозовского горсовета Виктория Урванцева, пишет "Сигма ТВ".
 
По словам Урванцевой, предприниматели, которые проигрывают тендеры, блокируют процедуры: обращаются в комитет, потому что находят у конкурентов ошибки в документах. Пока специалисты разбираются, дети не получают продукты. Из-за перебоев с поставками калорийность обедов детей снизилась на 25%.
 
По словам Урванцевой, педагоги с юристами делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поставки. Чтобы временно решить проблему, на сессии горсовета депутаты разрешили единовременно закупить необходимые продукты для обедов детей. В частности, местные предприниматели решили помочь учебным заведениям с мясом говядины. 26 февраля ее однократно привезут в школы и сады.
Тэги:  дети без молока, мясо, харьков, лозовая
 
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