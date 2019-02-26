26.02.2019 13:43

Горсовет и спасатели начинают активное сотрудничество

Взаимодействие будет касаться сферы психологической безопасности граждан.



//city.kharkov.ua

Заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан посетила Национальный университет гражданской защиты Украины.

Вице-мэр ознакомилась с работой Центра внедрения психотренинговых технологий, который недавно открыли в вузе, и приняла участие в круглом столе, на котором были определены направления взаимодействия между НУГЗУ и Харьковским городским советом.

Светлана Горбунова-Рубан и специалисты научно-исследовательской лаборатории экстремальной и кризисной психологии НУГЗУ обсудили, в частности, вопросы психологической безопасности жителей Харькова. Особое внимание заместитель городского головы уделила дошкольникам и детям из неблагополучных семей. Поэтому спасатели и специалисты по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Харьковского городского совета объединят свои усилия в вопросе оказания помощи таким детям.

Также в ходе визита заместитель городского головы встретилась с ректором университета Владимиром Садковым, ознакомилась с подготовкой будущих экстремальных психологов, посетила кафедры социально-психологического факультета.