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26.02.2019  13:43   

Горсовет и спасатели начинают активное сотрудничество

Взаимодействие будет касаться сферы психологической безопасности граждан.


//city.kharkov.ua
Заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан посетила Национальный университет гражданской защиты Украины.
 
Вице-мэр ознакомилась с работой Центра внедрения психотренинговых технологий, который недавно открыли в вузе, и приняла участие в круглом столе, на котором были определены направления взаимодействия между НУГЗУ и Харьковским городским советом.
 
Светлана Горбунова-Рубан и специалисты научно-исследовательской лаборатории экстремальной и кризисной психологии НУГЗУ обсудили, в частности, вопросы психологической безопасности жителей Харькова. Особое внимание заместитель городского головы уделила дошкольникам и детям из неблагополучных семей. Поэтому спасатели и специалисты по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Харьковского городского совета объединят свои усилия в вопросе оказания помощи таким детям.
 
Также в ходе визита заместитель городского головы встретилась с ректором университета Владимиром Садковым, ознакомилась с подготовкой будущих экстремальных психологов, посетила кафедры социально-психологического факультета.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  медицина, психологическая безопасность, харьков
 
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