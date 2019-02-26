26.02.2019 19:48

Экспозиция медиков в Харькове: лучшие получили финансовые премии (видео)

Около 30 работников медучреждений региона приняли участие в конкурсе художественных работ.



// Оbjectiv.tv

Оксана Чубарь, работающая в медицине около 20 лет, победив в номинации «Живопись» рассказывает, что с помощью искусства отвлекается от повседневной напряженности от профессии.

На конкурс женщина представила две картины. Подчеркивает: над каждой работала около двух месяцев. Работы абсолютно разные. Одна сдержанная, в монохромных цветах, цвет индиго – сдержанный цвет. И вторая работа - более эмоциональная, то есть выплеск этих эмоций, которые происходят внутри: желание, море, стихия, краски. За плечами молодой художницы уже около 20 работ.

Организаторы рассказывают, что с каждым годом к конкурсу привлекаются все больше участников. Организатор конкурса: «На данной выставке представлено более 60 работ. И еще хочу подчеркнуть, что среди наших авторов есть и младшие медсестры, и врачи, и профессора, и люди, которые работают в здравоохранении, но не являются медицинскими работниками».

Около 30 работников медицинских учреждений области приняли участие в конкурсе. Их работы разместили в Доме ученых. На этот раз для гостей впервые представили линогравюры.

Линогравюра – это очень сложная графическая техника и ее выполнил врач и в то же время студент академии. После конкурса доктор, он фельдшер на скорой помощи, Вячеслав Рябинин поступил на учебу в академию искусств и вот сейчас он постигает, так сказать, азы своей новой профессии. Врачи представили работы в пяти номинациях: «Дебюты», «Акварель», «Живопись», «Жюри аплодирует», «Преданность искусству».

Победители получили денежные вознаграждения от 400 до 500 гривен.