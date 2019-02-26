Экспозиция медиков в Харькове: лучшие получили финансовые премии (видео)

Около 30 работников медучреждений региона приняли участие в конкурсе художественных работ.
Оксана Чубарь, работающая в медицине около 20 лет, победив в номинации «Живопись» рассказывает, что с помощью искусства отвлекается от повседневной напряженности от профессии.
На конкурс женщина представила две картины. Подчеркивает: над каждой работала около двух месяцев. Работы абсолютно разные. Одна сдержанная, в монохромных цветах, цвет индиго – сдержанный цвет. И вторая работа - более эмоциональная, то есть выплеск этих эмоций, которые происходят внутри: желание, море, стихия, краски. За плечами молодой художницы уже около 20 работ.
Организаторы рассказывают, что с каждым годом к конкурсу привлекаются все больше участников. Организатор конкурса: «На данной выставке представлено более 60 работ. И еще хочу подчеркнуть, что среди наших авторов есть и младшие медсестры, и врачи, и профессора, и люди, которые работают в здравоохранении, но не являются медицинскими работниками».
Около 30 работников медицинских учреждений области приняли участие в конкурсе. Их работы разместили в Доме ученых. На этот раз для гостей впервые представили линогравюры.
Линогравюра – это очень сложная графическая техника и ее выполнил врач и в то же время студент академии. После конкурса доктор, он фельдшер на скорой помощи, Вячеслав Рябинин поступил на учебу в академию искусств и вот сейчас он постигает, так сказать, азы своей новой профессии. Врачи представили работы в пяти номинациях: «Дебюты», «Акварель», «Живопись», «Жюри аплодирует», «Преданность искусству».
Победители получили денежные вознаграждения от 400 до 500 гривен.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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