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26.02.2019  19:48   

Экспозиция медиков в Харькове: лучшие получили финансовые премии (видео)

Около 30 работников медучреждений региона приняли участие в конкурсе художественных работ.


// Оbjectiv.tv

Оксана Чубарь, работающая в медицине около 20 лет, победив в номинации «Живопись» рассказывает, что с помощью искусства отвлекается от повседневной напряженности от профессии.

На конкурс женщина представила две картины. Подчеркивает: над каждой работала около двух месяцев.  Работы абсолютно разные. Одна сдержанная, в монохромных цветах, цвет индиго – сдержанный цвет. И вторая работа -  более эмоциональная, то есть выплеск этих эмоций, которые происходят внутри: желание, море, стихия, краски. За плечами молодой художницы уже около 20 работ.

Организаторы рассказывают, что с каждым годом к конкурсу привлекаются все больше участников. Организатор конкурса: «На данной выставке представлено более 60 работ. И еще хочу подчеркнуть, что среди наших авторов есть и младшие медсестры, и врачи, и профессора, и люди, которые работают в здравоохранении, но не являются медицинскими работниками». 

Около 30 работников медицинских учреждений области приняли участие в конкурсе. Их работы разместили в Доме ученых. На этот раз для гостей впервые представили линогравюры.    

Линогравюра – это очень сложная графическая техника и ее выполнил врач и в то же время студент академии. После конкурса доктор, он фельдшер на скорой помощи, Вячеслав Рябинин поступил на учебу в академию искусств и вот сейчас он постигает, так сказать, азы своей новой профессии.  Врачи представили работы в пяти номинациях: «Дебюты», «Акварель», «Живопись», «Жюри аплодирует», «Преданность искусству».

Победители получили денежные вознаграждения от 400 до 500 гривен.

 

Источник:   Оbjectiv.tv
 Тэги:  премия, художник, харьков, номинация
 
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