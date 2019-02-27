27.02.2019 09:33

Харьковский ветеран празднует 105-й день рождения

По случаю юбилея именинник получил благодарность от Харьковского городского головы.



// izvestia.kharkov.ua

Харьковский долгожитель Анисим Куничкин родился в Беларуси и пережил две мировых войны. Половину жизни провел в военных округах и дослужился до звания полковника. А сейчас отправздновал сто пятый день рождения.



«А секрета никакого нет. Надо не лежать, а трудиться. Ходить, работать, думать», – рассказывает Анисим Куничкин.



Дочь Анисима Куничкина Неля Грабарь рассказывает: в детстве редко виделась с отцом, потому что он постоянно был в разъездах. По ее словам, Анисим Васильевич не выходит на улицу уже в течение двух лет, плохо слышит, и почти ничего не бичить. Впрочем, семья заботится о нем и обеспечивает ему здоровое питание и витамины.



«Стараюсь держаться, только потому, что знаю, что у меня еще есть близкие и родные. Отец. Возраст у меня тоже приличный,но, тем не менее, я знаю, что у меня еще есть родитель один. Он, конечно, очень слабенький. Это на весь район, а то и на весь Харьков единственный случай. Чувствует он себя по-разному, но мы стараемся его поддерживать», – рассказывает Неля Грабарь.



В честь юбилея Анисим Куничкин получил благодарность от Харьковского городского головы за добросовестный труд и активную житееву позицию.