Общественная организация многодетных семей «АММА» отмечает 25-летие

Мероприятие по случаю 25-летия основания Ассоциации многодетных семей «АММА» пройдет 28 февраля в Малой академии наук Харьковского областного совета (ул. Скрипника, 14).
В мероприятии примут участие представители городских и областных органов власти, общественных организаций, многодетные семьи. В фойе академии будет работать выставка творчества детей из многодетных семей и фотозона.
Начало мероприятия - в 15:00.
Общественная организация «Ассоциация многодетных семей «АММА» работает с 28 февраля 1994 года. Она объединяет более 500 семей, в которых воспитываются около 1,5 тыс. детей. Главная цель работы «АММА» - защита материнства и детства, а также предоставление информационной, правовой, социально-педагогической, психологической и гуманитарной помощи многодетным, неполным, приемным семьям, семьям участников военных действий, а также малообеспеченным семьям из Харькова и области, семьям вынужденно перемещенных лиц, воспитывающим детей-сирот, детей с инвалидностью и одаренных детей.
«АММА» сотрудничает со многими организациями и предприятиями. Представители организации проводят различные мероприятия и мастер-классы в интернатах, реабилитационных центрах, военном госпитале. Кроме того, организуются встречи семей с людьми пожилого возраста и ветеранами.
Хотите добиться успеха – старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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