27.02.2019 12:56

Шерсть харьковского Тимки – пример природного оптоволокна (ВИДЕО)

Харьковский зоопарк оригинальным познавательным видео поздравил своего редкого питомца.



://zoo.kharkov.ua

Международный день полярного медведя призван привлечь общественное внимание к сокращению популяции белого медведя. В связи с глобальным потеплением и таяньем льдов в Арктике, где живут эти животные, их численность уменьшается. По этой причине американской некоммерческой организацией Polar Bear Day, которая борется за сохранение популяции белых медведей, был установлен день проведения ежегодного экологического праздника – Международного дня белого медведя – 27 февраля.

Белый медведь – один из самых крупных хищников планеты и настоящая загадка природы. Тот факт, что наземный по своей природе хищник живет исключительно за счет ресурсов Ледовитого океана само по себе поразительно!

Только наличие полярных льдов океана позволяет ему охотиться на тюленей и других морских млекопитающих. Безо льдов ему не выжить!

Отличительная особенность полярного медведя – его абсолютно белый мех. На самом же деле, волосы – это прозрачные, полые трубки.

С одной стороны – отражающие свет, но одновременно они могут действовать по принципу световолоконной оптики, подводя лучистую энергию солнца к кожным покровам.

Еще один интересный факт, связанный с цветом, заключается в том, что кожа полярных медведей на самом деле черная. Это помогает, не только сохранять тепло, но и греться в скудных лучах полярного солнца. Вот почему мишкам комфортно даже при температуре – 45°С?

Тепло сохраняется и благодаря двум слоям меха, и толстому слою подкожного жира. Кроме того, небольшие уши и хвост также предотвращают потерю тепла.

Можно даже сказать, что белые медведи больше страдают от перегрева организма, особенно во время бега за добычей или, что печально, от людей-преследователей с огнестрельным оружием.