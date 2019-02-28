28.02.2019 12:58

Харьковчан приглашают на выставку лоскутного шитья

Выставка лоскутного шитья «Волшебный мир женской души» откроется сегодня, 28 февраля, в Областном центре культуры и искусства.



://city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, темой выставки стал образ женщины. В экспозиции представлены сюжетные картины, узоры и портреты, созданные мастерицами путем сочетания тканей различных цветовых и геометрических решений.

Разнообразие изготовленных изделий поражает яркостью цветов, разнообразием созданных рисунков и функциональным назначением работ.



«Сбор полотна из лоскутков, аппликация из ткани, стеганые изделия существовали издавна у многих народов мира.

Сейчас этот вид творчества очень популярен, и к нему относятся как к виду искусства.

Художественные изделия по праву заняли достойное место среди произведений декоративно-прикладного творчества во многих странах мира», - отметили организаторы.



В экспозицию вошли лучшие работы харьковских и киевских мастериц.