Харьковчан приглашают на выставку лоскутного шитья

Выставка лоскутного шитья «Волшебный мир женской души» откроется сегодня, 28 февраля, в Областном центре культуры и искусства.
Как сообщили организаторы, темой выставки стал образ женщины. В экспозиции представлены сюжетные картины, узоры и портреты, созданные мастерицами путем сочетания тканей различных цветовых и геометрических решений.
Разнообразие изготовленных изделий поражает яркостью цветов, разнообразием созданных рисунков и функциональным назначением работ.
«Сбор полотна из лоскутков, аппликация из ткани, стеганые изделия существовали издавна у многих народов мира.
Сейчас этот вид творчества очень популярен, и к нему относятся как к виду искусства.
Художественные изделия по праву заняли достойное место среди произведений декоративно-прикладного творчества во многих странах мира», - отметили организаторы.
В экспозицию вошли лучшие работы харьковских и киевских мастериц.
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На смену утреннему снегу, придет мелкий дождь со снегом, который к вечеру усилится. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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