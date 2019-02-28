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28.02.2019  13:13   

Продолжается регистрация на участие в проекте «Я смогу!»

Сегодня, 28 февраля, открыта дополнительная регистрация на участие в 7-м сезоне спортивно-социального проекта «Я смогу!».


://city.kharkov.ua

Продолжается набор в категорию «Танцы» для детей в возрасте от 6 до 15 лет. 

Обязательное условие для участия детей - писменное согласие родителей. Зарегистрироваться на проект можно здесь.

Напомним, что проект «Я смогу!» пройдет в пяти категориях - «Похудение», «Кроссфит», «Танцы» (ирландские танцы и танцы на пилоне), «Боевые искусства» (ММА смешанные боевые единоборства, тхэквондо ITF, дзюдо) и «Скалолазание». Участников будут готовить тренеры различных фитнес-клубов города.

Первая встреча участников 7-го сезона пройдет 3 марта в хабе «Fabrika.space» (ул. Благовещенская, 1, 3 эт.), начало - в 17:00. Там можно будет ознакомиться с графиком тренировок, получить дополнительную информацию о формате проекта, мероприятиях, которые будут проходить в его рамках, поучаствовать в мастер-классе и прослушать лекции.

Источник:   ХГС
 Тэги:  конкурс танцы, харьков, регистрация, хаб
 
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