28.02.2019 17:19

Завершается молодежный фестиваль социального предпринимательства

Оглашение победителей 6-й волны международной инновационной программы «UPSHIFT Украина», которая реализуется в Харькове, состоится 3 марта в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина.



//uanews.kharkiv.ua

В рамках мероприятия пройдет церемония награждения участников предыдущих волн программы от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), а также будут представлены проекты участников 6-й волны и объявлены 5 команд-победительниц фестиваля. Они получат гранты в размере до 80 тыс. грн от ЮНИСЕФ и Европейского Союза на реализацию своих идей.

Открытие отборочного этапа состоится 1 марта, начало - в 15:00.

Награждение участников и определение команд-победительниц - 3 марта, начало - в 12:00.

Планируется участие руководителя «UPSHIFT Украина» Марины Ладыженской, руководителя направления образования и молодежи ЮНИСЕФ в Украине Елены Сакович, а также представителей Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

Место проведения - ХНУ им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 6, колонный зал Северного корпуса).

Представители СМИ могут аккредитоваться по телефону (097)-92-91-668, аккредитация - до 16:00 2 марта.

Справка. Проект «UPSHIFT Украины» реализуется общественной организацией «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» в рамках программы поддержки молодежи на востоке Украины от ЮНИСЕФ и ЕС. Проект направлен на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи в качестве агентов социальных изменений, а также на предоставление возможностей для реализации собственных инициатив в сфере социального предпринимательства.

В рамках проекта проводятся тренинги, а также предоставляется финансовая поддержка на реализацию лучших идей. Проект реализуется при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

За время работы программы «UPSHIFT Украина», с августа 2018 года, поступило 275 командных заявок и прошло уже пять отборов участников, из которых 25 команд получили финансирование от ЮНИСЕФ и ЕС на реализацию своих идей по социальному предпринимательству. Также в рамках программы более 200 молодых людей из Харькова и области прошли тренинги по профессиональному развитию.