28.02.2019 17:53

Появится отделение экстренного реагирования центра реабилитации «Разорви круг»

О работе центра расскажут в ходе круглого стола «Развитие системы оказания помощи пострадавшим от насилия в городе Харькове», который пройдет завтра, 1 марта.



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В нем примут участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, заместитель представителя Фонда ООН в области народонаселения в Украине Павел Замостьян, представители правоохранительных органов, общественных организаций, благотворительных фондов.

В Дневном центре социально-психологической реабилитации «Разорви круг» будут оказывать помощь женщинам и мужчинам, которые пострадали от насилия, детям и подросткам, которые стали свидетелями совершения насилия, и другим членам семьи, нуждающимся в помощи.

В учреждении будет два отделения - дневное отделение социально-психологической реабилитации, которое уже работает в тестовом режиме, и ночное - экстренного реагирования.

В первом отделении будут предоставлять психологическую и юридическую поддержку, учить избегать конфликтов в семье. Также будут проводить коррекционные программы для женщин и девушек, пострадавших от насилия, будут работать группы взаимной поддержки, тренинги и учебные программы.

Центр уже объединил более 10 общественных организаций, которые занимаются этой социальной проблемой. В ближайшее время в центре планируется открыть отделение экстренного реагирования.

Круглый стол пройдет с 11:00 до 12:30 по адресу: пр. Льва Ландау, 48.

Отметим, что Центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг» открывается при содействии Харьковского городского совета и финансовой поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в рамках реализации программы «Комплексный подход к решению проблемы насилия в отношении женщин и девушек в Украине».