Ассоциация многодетных семей «АММА» отметила 25-летие

Мероприятие по случаю 25-летия основания Ассоциации многодетных семей «АММА» прошло 28 февраля в Малой академии наук Харьковского областного совета.
Как сообщила президент общественной организации «АММА» Юлия Ибрагим, ассоциация объединяет более 500 многодетных семей и около 1,5 тыс. детей. «Основное наше достижение за 25 лет – это то, что мы стимулируем наши семьи помогать другим людям», - отметила руководитель ассоциации.
По ее словам, «АММА» входит в состав Единой социальной сети Харькова, участвует в городских конкурсах грантовых проектов и успешно их реализует. Организации помогает городская власть, в частности, бесплатно предоставили помещение для работы.
В будущем члены ассоциации планируют заняться социальным предпринимательством.
«Это поможет многодетным мамам быть уверенными в наше время, реализовать себя и получить дополнительный доход. Наш юбилейный год мы хотим сделать годом семьи и показать различными мероприятиями красоту и ценность семьи, чтобы возродить в нашем обществе уважение к семейным ценностям», - сказала Юлия Ибрагим.
Оказаться в плену своих желаний сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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