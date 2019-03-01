01.03.2019 10:28

Ассоциация многодетных семей «АММА» отметила 25-летие

Мероприятие по случаю 25-летия основания Ассоциации многодетных семей «АММА» прошло 28 февраля в Малой академии наук Харьковского областного совета.



// city.kharkov.ua

Как сообщила президент общественной организации «АММА» Юлия Ибрагим, ассоциация объединяет более 500 многодетных семей и около 1,5 тыс. детей. «Основное наше достижение за 25 лет – это то, что мы стимулируем наши семьи помогать другим людям», - отметила руководитель ассоциации.

По ее словам, «АММА» входит в состав Единой социальной сети Харькова, участвует в городских конкурсах грантовых проектов и успешно их реализует. Организации помогает городская власть, в частности, бесплатно предоставили помещение для работы.



В будущем члены ассоциации планируют заняться социальным предпринимательством.



«Это поможет многодетным мамам быть уверенными в наше время, реализовать себя и получить дополнительный доход. Наш юбилейный год мы хотим сделать годом семьи и показать различными мероприятиями красоту и ценность семьи, чтобы возродить в нашем обществе уважение к семейным ценностям», - сказала Юлия Ибрагим.

По случаю юбилея в Доме учителя состоялось награждение членов организации. В холле работала выставка творческих работ и поделок воспитанников ассоциации «АММА»



В мероприятии принял участие директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров. Он отметил, что организация и городской совет активно сотрудничают.



«Члены ассоциации всегда активно участвуют во всех городских мероприятиях, воспитывают в детях любовь к своему городу и стране, социальную активность, волонтерство. Именно волонтерство является первым пунктом нашего взаимодействия. Воспитанники организации «АММА» обучаются в нашей школе волонтеров. Мы всегда идем рука об руку и пытаемся решать их проблемы. Например, в прошлом году четыре многодетные семьи получили новое жилье от города. Такие категории семей бесплатно пользуются общественным транспортом и имеют другие льготы», - сообщил Алексей Чубаров.



Отметим, что общественная организация «Ассоциация многодетных семей «АММА» работает с 28 февраля 1994 года. Главная цель работы «АММА» - защита материнства и детства, а также предоставление информационной, правовой, социально-педагогической, психологической и гуманитарной помощи многодетным, неполным, приемным семьям, семьям участников военных действий, а также малообеспеченным семьям из Харькова и области, семьям вынужденно перемещенных лиц, воспитывающим детей-сирот, детей с инвалидностью и одаренных детей.