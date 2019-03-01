01.03.2019 15:45

В харьковском зоопарке необычная двойня (ФОТО, ВИДЕО)

Детсад харьковского зоопарка пополнили патагонские зайчата.



://zoo.kharkov.ua

Мары – удивительные животные. Это пятый по величине грызун в мире после капибары, бобра, пакараны и дикобраза!

В Харьковском зоопарке мары содержаться давно, и будут представлены в новой экспозиции под названием «Южная Америка».

И хотя мары довольно близкие родственники морской свинки, внешне они больше напоминают некрупного копытного животного непривычного облика. Дело в том, что фауна Южной Америки бедна настоящими копытными, их нехватку отчасти и восполнили местные грызуны.

Интересно то, что самки социума рожают малышей возле логова доминирующей пары. В результате образуется «детский сад», который живет в одной норе, а матери регулярно приходят покормить своих детёнышей молоком. Вот и в «детском саду» Харьковского зоопарка пополнение – самка мары по имени Майя привела потомство. Учитывая среднюю продолжительность жизни мар (до 10 лет), Майю можно считать почтенной самкой – ей 7 лет.

Роды прошли легко и быстро. Детеныши – самка и самец – появились на свет с весом около 600 грамм каждый. Сразу после рождения самка оставила малышей для того, чтобы они самостоятельно обсохли. И если в первые сутки детеныши выглядели неуклюже, на второй день их активности можно было позавидовать. Сейчас основным кормом для малышей является материнское молоко. Хотя они потихоньку пощипывают и траву.

Живут мары дружными семьями. В семье новорожденных 4 взрослых особи: 2 самки и 2 самца. Самка ухаживает за малютками, время от времени вылизывая их, а вот самец в уходе за потомством участия не принимает. Его главная задача – защита и охрана семьи. Малыши же проявляют трепетную заботу друг о друге. Больше активничает маленькая самочка, а вот самец пугливее, при малейшем шорохе он пытается убежать и спрятаться.