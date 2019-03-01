01.03.2019 17:51

Открылся дневной центр помощи пострадавшим от насилия (ФОТО)

Дневной центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг» открылся сегодня, 1 марта, в Харькове, на пр. Льва Ландау, 48.



//city.kharkov.ua

О работе нового учреждения рассказали в ходе круглого стола «Развитие системы оказания помощи пострадавшим от насилия в городе Харькове». В обсуждении приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, заместитель представителя Фонда ООН в области народонаселения в Украине Павел Замостьян, медики, юристы, представители правоохранительных органов, общественных организаций, благотворительных фондов.

В центре будут оказывать помощь женщинам и мужчинам, которые пострадали от насилия, детям и подросткам, которые стали свидетелями совершения насилия, и другим членам семьи, нуждающимся в помощи. В учреждении будут работать два отделения: дневное - социально-психологической реабилитации, и ночное - экстренного реагирования, рассчитанное на проживание шести человек в течение трех суток. В дневном отделении будут предоставлять психологическую помощь и юридическую поддержку, учить избегать конфликтов в семье. Для реабилитации женщин и девушек, пострадавших от насилия, будут использоваться коррекционные программы, организуют группы взаимной поддержки, тренинги и пр. Центр уже объединил более 10 общественных организаций, которые занимаются этой социальной проблемой.

«В Харькове с прошлого года работает приют для жертв насилия. Но мы увидели, что далеко не все женщины готовы оставить свой дом и находиться в приюте 24 часа в сутки, - отметила Светлана Горбунова-Рубан. – У многих есть потребность в дневном центре, куда человек может прийти, побыть какое-то время, получить консультации, помощь или социальные услуги, а потом вернуться домой, чтобы попробовать исправить ситуацию. По статистике, до 60% вызовов патрульных полицейских – это домашние конфликты. При этом только 10% пострадавших готовы обратиться в полицию или другие органы с соответствующим заявлением. Но проблема такая есть, люди к нам обращаются, поэтому с ними нужно работать».

Как сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, Харьков стал одним из первых городов в Украине, где начали оказывать помощь жертвам насилия. В городе действует Координационный совет по противодействию насилию в семье, функционируют специализированные учреждения, а также работают две мобильные бригады социально-психологической помощи в составе двух психологов и одного соцработника, которые в 2018 году выявили в Харькове 1027 случаев насилия.

Как сообщил старший инспектор отдела превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Константин Шеремет, к этой работе будут подключены три спецбригады реагирования «Полина». Однако этого, по его мнению, недостаточно, поскольку правоохранители не имеют юридических оснований задерживать агрессора.

«Необходимо внести в законодательство о противодействии насилию пункт, разрешающий арестовывать агрессора и задерживать его в отделении полиции на несколько дней», - подчеркнул он.

По данным правоохранителей, в Харькове в 2018 году был зарегистрирован 5731 факт домашнего насилия, что на 566 случаев больше, чем годом ранее.

Для всех, кто столкнулся с проблемой насилия, работает бесплатная круглосуточная и анонимная «горячая линия»: 0800500335 (со стационарных телефонов) или 116123 (с мобильных). Там можно получить информационную, психологическую и правовую консультации, а также контакты мобильных бригад.