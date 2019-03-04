Яркие дети Украины: в Харькове определят участника для всеукранского финала

Областной конкурс детского творчества «Яркие дети Украины» пройдет 6 марта в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко.
В конкурсе примут участие 20 исполнителей – 7 харьковчан и 13 представителей области, которые прошли отборы в районах и городах областного значения.
В жюри вошли известные исполнители: Сергей Бабкин, Ольга Цибульская, Иллария, Руслан Квинта и другие.
Победитель областного этапа Всеукраинского конкурса детского творчества будет представлять Харьковскую область в финале конкурса 29 марта 2019 года в г. Киеве.
В прошлом году победу завоевала представительница Дергачевского района Полина Писарцова, которая сейчас является ученицей вокальной мастерской Илларии.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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