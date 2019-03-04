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04.03.2019  08:21   

Яркие дети Украины: в Харькове определят участника для всеукранского финала

Областной конкурс детского творчества «Яркие дети Украины» пройдет 6 марта в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко.


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В конкурсе примут участие 20 исполнителей – 7 харьковчан и 13 представителей области, которые прошли отборы в районах и городах областного значения.

В жюри вошли известные исполнители: Сергей Бабкин, Ольга Цибульская, Иллария, Руслан Квинта и другие.

Победитель областного этапа Всеукраинского конкурса детского творчества будет представлять Харьковскую область в финале конкурса 29 марта 2019 года в г. Киеве.

В прошлом году победу завоевала представительница Дергачевского района Полина Писарцова, которая сейчас является ученицей вокальной мастерской Илларии.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дети, конкурс, харьков
 
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